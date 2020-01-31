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Лебрюн: форвардом «Рейнджерс» Крайдером интересуются как минимум восемь команд НХЛ

Лебрюн: форвардом «Рейнджерс» Крайдером интересуются как минимум восемь команд НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Известный инсайдер телекомпании TSN Пьер Лебрюн поделился информацией об интересе к нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Крису Крайдеру, который может быть обменён до дедлайна.

«На Крайдера очень большой спрос. Как минимум восемь команд лиги проявили к нему интерес. Предполагаю, что цена за Крайдера будет высокой — она будет аналогичной тому, что «рейнджеры» получили в прошлом году за Кевина Хейза, когда «Виннипег» отдал форварда Брендана Лемье и первый раунд драфта. Переговоры Крайдера о новом контракте с «Рейнджерс» тоже не исключены, но на данный момент они пока не состоялись», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

28-летний Крайдер 1 июля 2020 года может стать свободным агентом, когда истечёт действие его нынешнего контракта ($ 4,62 млн за сезон). Крайдер может ограничить свой обмен списком из 11 команд. На его счету 32 (17+15) очка в 48 матчах регулярного чемпионата.

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