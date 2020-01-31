Есаулов: китайские юноши трусливые. И не накажешь толком — международный скандал

Главный тренер клуба МХЛ «ОЭРДЖИ Юниор» Евгений Есаулов поделился мнением о главной проблеме команды, которая одержала одну победу в нынешнем сезоне.

«Говорят, что китайцы ленивые? Подпишусь. Представляете, чтобы у нас хоккеист пришёл на тренировку и заявил: „Я не выспался, поэтому на лёд сегодня не пойду“? Заодно и трусливые. Вместо стыка охотно пропустят соперника вперёд. А чтобы полезть на ближнюю штангу — боже упаси: а вдруг травма? Понятно, вслух об этом уже не говорят, но на льду же всё видно.

Из тех, с кем сейчас приходится работать, буквально у двух-трёх есть хоть какие-то бойцовские задатки. Остальные катаются вокруг да около. И не накажешь же толком — международный скандал. Утрирую, конечно, но тем не менее. В команде есть два китайских менеджера, владеющих русским. Так понимаю, их задача не только управление, но и перенимание тренерского опыта. Иногда говоришь им, как должно быть, — кивают, соглашаются, но всё равно делают по-своему. В итоге приходится общаться с вышестоящим руководством. Но это в основном через e-mail с естественной потерей оперативности. В общем, есть нюансы.

Между взрослым и юношеским хоккеем существенная разница. В китайском случае — особенно. Вот упоминал нескольких «титульных» игроков, у которых хотя бы нужные бойцовские качества просматриваются. Как-то зашёл разговор с мистером Хуангом — одним из руководителей нашего клуба. Спрашиваю: «В Китае почти полтора миллиарда населения. Неужели нельзя найти хотя бы пяток похожих на этих?». А он улыбается: «А теперь посмотри, сколько из этих полутора миллиардов занимаются хоккеем». Ну да — официально зарегистрированных игроков всего несколько тысяч. Это разного возраста и пола. А действительно профи дай бог несколько сотен наскребётся», — цитирует Есаулова «Прессбол».