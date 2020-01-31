Маркстрём — о лакросс-голах: хорошо, что их засчитывают как один гол, а не как два

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём поделился мнением о так называемых лакросс-голах, моду на которые в НХЛ ввёл нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников.
«Техника владения клюшкой, чувство шайбы, навыки — в наше время парни владеют всем просто на сумасшедшем уровне. Конечно, все вратари знают и видели подобное. Пару раз я краем глаза видел, как соперник пытается поднять шайбу на крюк. Но мне везло, со мной таких голов не случалось, хотя стоит постучать по дереву.
Есть ли потенциальная опасность в таком финте, поскольку существует риск травмировать голкипера? Я не думаю. Это быстрая, силовая игра, я об этом не беспокоюсь. Хорошо, что такие голы засчитываются как один, а не как два. Пока это остаётся так, я думаю, что большинство голов будут нормальными, а лакросс-голы останутся редкостью», — приводит слова Маркстрёма NBC Sports.
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