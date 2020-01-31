Третьяк: МЧМ-2023 у России никто не отберёт. Это не обсуждается в принципе

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подтвердил, что молодёжный чемпионата мира 2023 года пройдёт в России.

«В Новосибирске пройдёт одно из самых больших хоккейный событий – молодёжный чемпионат мира, который во многом приравнивается ко взрослому. Сюда приедут все будущие звёзды мирового хоккея. У нас появится новый стадион, станция метро и другие прекрасные сооружения. Мы ждём много гостей.

В следующем месяце будет собираться рабочая группа. Мы посмотрим, что требуется от Федерации хоккея России и правительства. ФХР поддерживает любые начинания и просьбы, исходящие от руководства Новосибирской области. Мы работаем вместе. Мы все плывём в одной лодке и, естественно, заинтересованы, чтобы турнир прошёл на самом высоком уровне.

Могут ли у нас отнять турнир? Молодёжные и юношеские первенства не обсуждаются в принципе. Они уже занесены в план. Что бы дальше ни случилось, МЧМ у нас остаётся, его никто не отберёт. А вот вопрос по взрослому чемпионату мира — 2023 в Санкт-Петербурге ещё будет решаться в суде. Также мы хотим провести женский чемпионат мира в 2021 году. Мы боремся за эти два турнира», — цитирует Третьяка «ЧС-ИНФО».