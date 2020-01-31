Нестеров — о контракте с ЦСКА: веду переговоры с Есмантовичем о пятилетнем сроке

Защитник ЦСКА Никита Нестеров заявил, что намерен продлить контракт с «армейским» клубом на пять лет.

«На протяжении полутора лет мой агент регулярно общался со многими клубами НХЛ, были серьёзные предложения, от которых не просто отказываться. Но пока для меня важно играть за команду, в которой я могу развиваться наиболее успешно, добиваясь поставленных целей.

Сегодня у меня есть все возможности для этого, именно поэтому веду предварительные переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем сроке. Так что своё будущее связываю с Россией и ЦСКА.

В 2017 году у меня были варианты в НХЛ, но на тот момент созрело решение вернуться домой, чтобы добиться значимых для себя целей, что-то получилось: вместе с партнёрами мы выиграли Олимпиаду, завоевали Кубок Гагарина, а вот чемпионами мира ещё не стали. В ситуации, когда есть к чему стремиться, нет смысла что-либо менять, поэтому имею огромное желание остаться в ЦСКА на длительный срок», — цитирует Нестерова «Газета.Ru».