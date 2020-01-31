В Санкт-Петербурге начался демонтаж СКК. На его месте построят новую арену СКА

В Санкт-Петербурге начался демонтаж Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». СКК будет реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.
«Первым этапом работ по реконструкции станет демонтаж аварийной кровли комплекса», – сообщили «Фонтанке» в компании «СКА Арена». В компании также рассказали, что две скульптуры на входе будут сохранены, отметив, что «архитекторами проекта прорабатываются варианты их использования в оформлении прилегающей к СКК территории».
Фото: «Фонтанка»
Фото: «Фонтанка»
Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Автором архитектурного решения выступил «ГорКапСтрой». Площадь всего объекта составит 167 тыс. кв. метров, высота – 49 метров. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс. Также сообщалось, что стоимость строительства составит 20 млрд рублей.
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