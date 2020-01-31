Защитник ЦСКА Киселевич в матче с «Амуром» отправил шайбу в свои ворота
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает ЦСКА. В ходе второго периода хозяева впереди — 3:1.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте стартового отрезка. Гинек Зогорна отправил шайбу в ворота «армейцев», результативной передачей отметился Томаш Зогорна. Спустя полторы минуты голкипер ЦСКА Ларс Юханссон пропустил снова — цели достиг бросок Михала Йордана.
Третья шайба оказалась в воротах ЦСКА в результате несчастного случая. Томаш Зогорна, уходя из-под опеки Александра Романова, отправил шайбу на пятак, где в полном одиночестве находился защитник ЦСКА Богдан Киселевич. Богдан крайне неаккуратно отработал шайбу, переправив её в ворота Юханссона.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.
«Амур» — ЦСКА: голкипер гостей Юханссон отразил семь бросков из девяти в первом периоде
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