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«Адмирал» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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12:20 Мск
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Олкинуора пропустил два курьёзных гола от «Салавата» и был заменён во втором матче кряду

Олкинуора пропустил два курьёзных гола от «Салавата» и был заменён во втором матче кряду
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимает «Салават Юлаев» (2:3, идёт второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале второго периода «моряки» вышли вперёд усилиями Мартина Бакоша, однако гости моментально не только отыгрались, но и сами повели в счёте. В составе команды Николая Цулыгина отличились Илья Крикунов (первый гол за уфимцев) и оформивший дубль Дмитрий Кугрышев. Шайбы Крикунова и Кугрышева разделили 18 секунд, в обоих случаях крайне неудачно сыграл голкипер хозяев Юхо Олкинуора, после чего был заменён на Антона Красоткина.

Видео гола Крикунова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Финский голкипер проводил всего второй матч в 2020 году. До предыдущего матча с ЦСКА Олкинуора не выходил на лёд с 7 декабря 2019 года. Встречу с московским клубом Юхо также завершил досрочно.

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