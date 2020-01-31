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Савин: искренне благодарен Видгофу за тот труд, который он проделал в «Тракторе»

Савин: искренне благодарен Видгофу за тот труд, который он проделал в «Тракторе»
Хоккей / КХЛ 0

39-летний генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал назначение на должность.

«Я благодарю Бориса Ефимовича (Видгофа. — Прим. «Чемпионата») за его инициативу о моём назначении, с которой он вышел, искренне благодарен за тот труд, который он проделал в «Тракторе». Знаю его как человека, максимально неравнодушного, заинтересованного в развитии и успехах Челябинска. Он истинный челябинец, по моему глубокому убеждению, это заслуживает огромного уважения.

Для меня большая честь возглавить «Трактор». Приложу максимум усилий, чтобы работать эффективно в интересах клуба. Спасибо президенту клуба Алексею Леонидовичу Текслеру за доверие», — цитирует Савина пресс-служба челябинского клуба.

Видгоф: я предложил Текслеру кандидатуру Савина. Иван сможет улучшить работу «Трактора»
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