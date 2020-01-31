Савин: искренне благодарен Видгофу за тот труд, который он проделал в «Тракторе»

39-летний генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал назначение на должность.

«Я благодарю Бориса Ефимовича (Видгофа. — Прим. «Чемпионата») за его инициативу о моём назначении, с которой он вышел, искренне благодарен за тот труд, который он проделал в «Тракторе». Знаю его как человека, максимально неравнодушного, заинтересованного в развитии и успехах Челябинска. Он истинный челябинец, по моему глубокому убеждению, это заслуживает огромного уважения.

Для меня большая честь возглавить «Трактор». Приложу максимум усилий, чтобы работать эффективно в интересах клуба. Спасибо президенту клуба Алексею Леонидовичу Текслеру за доверие», — цитирует Савина пресс-служба челябинского клуба.