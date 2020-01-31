Хет-трик Кугрышева и дубль Крикунова помогли «Салавату» обыграть «Адмирал»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу уфимского клуба.

Гости усилиями Дмитрия Кугрышева открыли счёт уже на третьей минуте матча. Спустя пять минут хозяева отыгрались благодаря точному броску Маркуса Юнга.

В начале второго периода «моряки» вышли вперёд усилиями Мартина Бакоша, однако гости моментально не только отыгрались, но и сами повели в счёте. В составе команды Николая Цулыгина отличились Илья Крикунов (первый гол за уфимцев) и оформивший дубль Кугрышев. Шайбы Крикунова и Кугрышева разделили 18 секунд, в обоих случаях крайне неудачно сыграл голкипер хозяев Юхо Олкинуора, после чего был заменён на Антона Красоткина.

«Адмирал» смог отыграться на последней минуте периода — большинство реализовал Бакош. Однако за пять секунд до конца отрезка Кугрышев оформил хет-трик, вновь выведя уфимцев вперёд. В заключительной трети Крикунов оформил дубль, а окончательный счёт установил Александр Бурмистров.