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Хет-трик Кугрышева и дубль Крикунова помогли «Салавату» обыграть «Адмирал»

Хет-трик Кугрышева и дубль Крикунова помогли «Салавату» обыграть «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу уфимского клуба.

Гости усилиями Дмитрия Кугрышева открыли счёт уже на третьей минуте матча. Спустя пять минут хозяева отыгрались благодаря точному броску Маркуса Юнга.

В начале второго периода «моряки» вышли вперёд усилиями Мартина Бакоша, однако гости моментально не только отыгрались, но и сами повели в счёте. В составе команды Николая Цулыгина отличились Илья Крикунов (первый гол за уфимцев) и оформивший дубль Кугрышев. Шайбы Крикунова и Кугрышева разделили 18 секунд, в обоих случаях крайне неудачно сыграл голкипер хозяев Юхо Олкинуора, после чего был заменён на Антона Красоткина.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кугрышев (Сергеев) – 02:20' (5x5)   1:1 Юнг (Вихарев, Бакош) – 07:30' (5x5)   2:1 Бакош (Альмквист, Вихарев) – 20:17' (5x5)   2:2 Крикунов (Картаев) – 22:39' (5x5)   2:3 Кугрышев (Кадейкин, Жарков) – 22:57' (5x5)   3:3 Бакош (Юнг, Лалонд) – 39:32' (5x4)   3:4 Кугрышев (Кадейкин) – 39:55' (5x5)   3:5 Крикунов (Картаев, Солодухин) – 49:20' (5x5)   3:6 Бурмистров (Крикунов) – 52:28' (5x5)

«Адмирал» смог отыграться на последней минуте периода — большинство реализовал Бакош. Однако за пять секунд до конца отрезка Кугрышев оформил хет-трик, вновь выведя уфимцев вперёд. В заключительной трети Крикунов оформил дубль, а окончательный счёт установил Александр Бурмистров.

Нападающий «Салавата» Кугрышев оформил третий хет-трик за карьеру в КХЛ
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