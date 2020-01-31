Форвард «Салавата» Кадейкин обновил личный рекорд по очкам за сезон КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу уфимского клуба.
В составе гостей двумя результативными передачами отметился нападающий Александр Кадейкин. Благодаря этому Кадейкин обновил личный рекорд по очкам за сезон КХЛ. В активе 26-летнего форварда стало 24 (9+15) очка в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ.
Прежнее достижение было установлено ещё в сезоне-2013/2014, когда воспитанник электростальского хоккея защищал цвета «Атланта». В том чемпионате Александр провёл 54 матча, в которых забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач при показателе полезности "+17" и 24 минутах штрафного времени.
«В четвёртом звене «Салавата» я получил то, чего не получил бы в первых»
Александр Кадейкин ещё полтора года назад не играл в «Локомотиве», а сейчас стал важной частью «Салавата Юлаева» и сборной России.
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