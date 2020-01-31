Матчи «Вашингтона» и «Рейнджерс» входят в топ просматриваемых на «Яндексе»

Матчи регулярного чемпионата НХЛ с участием «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» стали одними из самых просматриваемых в «Яндекс.Эфире» в период с октября по декабрь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«Ожидаемо, самые популярные матчи – это матчи команд с участием известных российских игроков. В период с октября по декабрь в топ просмотров стабильно входили матчи «Вашингтона» и «Рейнджерс».

Примерно одинаковое количество просмотров собирают команды «Тампа-Бэй», «Каролина», «Питтсбург» и другие. Наименее интересны по статистике команды, где российские игроки представлены в небольшом количестве или не представлены вообще.

НХЛ проводит по несколько матчей в удобное для европейских зрителей время в расчёте на эту аудиторию. Такие матчи начинаются в 20-22 часа по московскому времени, и, конечно, именно они собирают в разы больше просмотров, чем ночные.

Интерес к хоккею в России высок, это отражается и на просмотре матчей, данных по просмотрам мы не раскрываем. Мы круглосуточно следим за технической реализацией трансляций и, конечно, учитываем обратную связь от зрителей. Все возникающие неполадки мы стараемся устранить, как только узнаём об их появлении», – сообщили в пресс-службе.