В Санкт-Петербурге произошло внеплановое обрушение СКК. Один человек мог погибнуть

В Санкт-Петербурге во время демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло внеплановое обрушение здания.
Как сообщается в телеграм-канале Baza, во время сноса здания местного спортивно-концертного комплекса пропал без вести один из рабочих. Из-за того что здание начало рушиться раньше времени, мужчина просто не успел запрыгнуть в строительную люльку.
Фото: «Фонтанка»
Фото: «Фонтанка»
СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.
- 31 января 2020
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