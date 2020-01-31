В Санкт-Петербурге произошло внеплановое обрушение СКК. Один человек мог погибнуть

В Санкт-Петербурге во время демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло внеплановое обрушение здания.

Как сообщается в телеграм-канале Baza, во время сноса здания местного спортивно-концертного комплекса пропал без вести один из рабочих. Из-за того что здание начало рушиться раньше времени, мужчина просто не успел запрыгнуть в строительную люльку.

СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.