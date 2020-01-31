Форварда «Северстали» Яковлева дисквалифицировали на один матч за удар соперника ногой

Форвард «Северстали» Егор Яковлев был дисквалифицирован на один матч по итогам эпизода, который произошёл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Яковлев в третьем периоде ударил ногой Романа Абросимова.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Абросимов атаковал Яковлева, упавшего на лёд. В итоге форвард «Северстали» попытался ответить сопернику, ударив того ногой. В результате нападающий клуба из Череповца получил штраф «5+20». Сама встреча закончилась победой «Сочи» со счётом 3:0.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Северстали» Егора Яковлева по п.1.18. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар ногой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.
- 31 января 2020
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