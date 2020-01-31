Под завалами СКК в Санкт-Петербурге нашли тело рабочего

Под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский» нашли тело рабочего, который погиб в результате обрушения арены, сообщает «Фонтанка».

Трагедия произошла днём 31 января. Арена рухнула вместе с рабочим, находившимся на верхних ярусах. Погибший — 29-летний Матвей Кучеров, работавший на срезке вант на крыше СКК.

Работы по разбору крыши СКК на проспекте Юрия Гагарина начались сегодня, 31 января. Во время работ началось обрушение. Сперва рухнула крыша, а затем и стены. Рабочий, находившийся наверху, не сумел спастись. В то же время в строительной люльке находился ещё один рабочий, он в итоге остался жив.

СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.