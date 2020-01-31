Глава МЧС по Санкт-Петербургу подтвердил гибель рабочего в результате обрушения СКК

Глава МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин прокомментировал ситуацию с обрушением спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Аникин подтвердил, что в результате обрушения погиб 29-летний рабочий.

«Тело под завалами. Остальные члены бригады живы (в бригаде было четыре человека). Сейчас с ними работают следственные органы. Это были плановые работы, поэтому лишних людей не площадке не было. Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, сейчас нет. Предварительную причину случившегося установит следствие», — цитирует Аникина «Фонтанка».

СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.