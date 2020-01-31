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Появилось видео с места обрушения СКК в Санкт-Петербурге

Появилось видео с места обрушения СКК в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

В интернете появилась видеозапись с места обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге. Днём 31 января в результате демонтажа здания произошло обрушение. При обрушении конструкции 29-летний рабочий не успел заскочить в строительную люльку, мужчина в итоге погиб. Смерть рабочего уже подтвердили в МЧС по Санкт-Петербургу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.

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