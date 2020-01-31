Появилось видео с места обрушения СКК в Санкт-Петербурге

В интернете появилась видеозапись с места обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге. Днём 31 января в результате демонтажа здания произошло обрушение. При обрушении конструкции 29-летний рабочий не успел заскочить в строительную люльку, мужчина в итоге погиб. Смерть рабочего уже подтвердили в МЧС по Санкт-Петербургу.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.
- 31 января 2020
-
19:00
-
18:43
-
18:22
-
18:17
-
18:02
-
17:48
-
17:44
-
17:27
-
16:57
-
16:40
-
16:27
-
16:15
-
15:52
-
15:32
-
15:15
-
15:04
-
14:56
-
14:25
-
14:19
-
14:11
-
13:49
-
13:45
-
13:16
-
13:09
-
12:52
-
12:41
-
12:30
-
12:07
-
11:54
-
11:49
-
11:33
-
11:11
-
11:00
-
10:35
-
10:21