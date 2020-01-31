Михайлис: всю регулярку команды на Востоке шли впритык, это круто!

Форвард «Барыса» Никита Михайлис поделился мнением о конкуренции в Восточной конференции КХЛ в нынешнем сезоне. Ранее клуб из Казахстана уже гарантировал себе путёвку в плей-офф.

«Быть может, только в последних матчах пара команд оторвалась, и то, разрыв всё ещё небольшой, если сравнивать с прошлыми сезонами. А так, всю «регулярку» команды шли впритык, с разницей в одно-два очка. Это круто, это постоянно держит в игровом тонусе, в напряжении. Ещё больше мотивации, потому что ты знаешь: можно прилично упасть в таблице, проиграв даже один раз. Иногда, имея хороший отрыв, кто-то может позволить себе расслабиться. Сейчас такого нет.

Проще ли психологически заканчивать чемпионат, когда мы уже вышли в плей-офф? Нет, на это мы вообще не обращаем внимания. Просто идём дальше. Мы же играем по системе, и, если даешь себе слабину, придётся заново перестраиваться. Важно не сбивать набранный темп», — цитирует Михайлиса пресс-служба КХЛ.