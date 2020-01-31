Захаркин: «Ак Барс» — безусловный фаворит Восточной конференции

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением о положении дел в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«В нынешнем сезоне заметно, что сразу несколько команд Восточной конференции очень хорошо организованы. «Ак Барс» выдерживает чёткую стратегическую линию, в команде играют в системный хоккей, и это приносит свои результаты. Есть «Авангард», который тоже играет в «правильный» хоккей с чётко выраженной игровой моделью. Ещё сильнее в плей-офф будет «Барыс». Хороша и «Сибирь», которая играет дисциплинированно. То есть в этом году все соперники по плей-офф стали сильнее и квалифицированнее, чем в прошлом.

В отличие от этих коллективов, «Салават Юлаев» стабильной игрой не отличается. На самом деле, и в прошлом сезоне команде удалось выровнять положение и скрасить сезон выходом в финал конференции только благодаря крайне удачной игре иностранцев, в частности голкипера.

Уфимцам сложно рассчитывать на повторение прошлогоднего сценария в плей-офф. Это практически невозможно сразу по нескольким причинам —- и обострившейся конкуренции среди команд, занимающих более высокие места на Востоке, и наличия в конференции сразу нескольких коллективов с чётко выраженной концепцией хоккея, и больших перепадов в игре «Салавата» с лидерами конференции. Стоит отметить, что не играют на прошлогоднем уровне и Юха Метсола, и Теему Хартикайнен, и Линус Умарк".

«Ак Барс» — безусловный фаворит Восточной конференции. Да, сейчас есть какие-то неудачные серии, но, когда начнётся плей-офф, командам придётся обыгрывать одного и того же соперника четыре раза. У Казани же характерный коллектив с хорошим волевым потенциалом — обыграть этих ребят четыре раза будет очень сложно», — цитирует Захаркина «Новое время».