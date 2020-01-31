Бастрыкин лично контролирует проверку по факту гибели рабочего на месте сноса СКК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично контролирует доследственную проверку по факту гибели Матвея Кучерова, который скончался в результате обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

К работе привлечены криминалисты из Следственного комитета. Бастрыкин сообщил, что при необходимости могут быть привлечены следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ. При этом уголовное дело пока не возбуждено.

СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая в мире хоккейная арена. Комплекс должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.