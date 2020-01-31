Перенесённые из Китая из-за коронавируса матчи ЮЧМ состоятся в Болгарии

Пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщила, что матчи юниорского чемпионата мира (игроки в возрасте до 18 лет) в группе B второго дивизиона состоятся в Софии (Болгария).
Первоначально планировалось провести эти матчи в марте 2020 года в Тяньцзине (КНР). Но из-за эпидемии коронавируса в стране было решено перенести встречи в другую страну. В итоге выиграла заявка Болгарии. Матчи будут проходить с 23 по 29 марта 2020 года.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались.
- 31 января 2020
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