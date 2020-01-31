Защитник «Авангарда» Покка установил рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков

Защитник «Авангарда» Вилле Покка установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК СКА (0:1 ОТ) Покка заблокировал девять бросков. Теперь в текущем сезоне в его активе уже 143 блок-шота, что является новым рекордом регулярного чемпионата КХЛ.
Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Фёдору Белякову. В сезоне 2016/17 в составе «Сибири» в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ он заблокировал 141 бросок соперника.
25-летний Покка в текущем сезоне набрал 13 (1+12) очков в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+15».
Эта победа стала для клуба из Санкт-Петербурга четвёртой подряд. «Авангард» до этого поражения выдал серию из восьми побед. Оба клуба ранее гарантировали себе путёвки в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
- 31 января 2020
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