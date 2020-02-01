Овечкин забросил свою 694-ю шайбу и вышел на 8-е место в списке снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. На момент написания новости идёт второй период, гости впереди со счётом 3:2.

34-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил свою 36-ю шайбу в нынешнем сезоне, сделав счёт 3:1 к 11-й минуте второго периода. Результативными передачами отметились нападающие Никлас Бекстрём и Том Уилсон.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 53 (36+17) очкa в 51 матче нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-8».

Всего за карьеру он принял участие в 1135 матчах, в которых забил 694 гола и отдал 570 голевых передач (1264 очка). Он вышел на 8-е место в списке снайперов НХЛ, сравнявшись с легендарным канадским нападающим Марком Мессье.