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3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал 2 результативные передачи. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 27 минут и 13 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Питтсбург» одержал третью победу за последние четыре игры. «Филадельфия» в свою очередь потерпела первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Филадельфия Флайерз» встретится с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Ворачек (Нисканен, Фараби) – 19:32' (5x4)   1:1 Малкин (Хёрнквист) – 23:55' (5x5)   2:1 Раст (Кросби, Малкин) – 25:16' (5x4)   3:1 Летанг (Кросби, Малкин) – 31:03' (5x4)   3:2 Питлик (Обе-Кубель, Нисканен) – 36:29' (5x5)   3:3 Лотон (Питлик, Хейз) – 42:20' (5x5)   4:3 Кросби (Летанг, Макканн) – 60:55' (3x3)
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