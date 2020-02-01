3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал 2 результативные передачи. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 27 минут и 13 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
«Питтсбург» одержал третью победу за последние четыре игры. «Филадельфия» в свою очередь потерпела первое поражение после двух побед кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Филадельфия Флайерз» встретится с «Колорадо Эвеланш».
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