Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Форвард Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Голкипер Илья Самсонов совершил 25 сейвов.

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов забил гол. Владислав Наместников провёл на площадке 13 минут и 55 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Зайцев завершил игру с коэффициентом полезности «+1», проведя на площадке 21 минуту и 38 секунд.

«Вашингтон» одержал пятую победу за последние шесть игр. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.