Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву»

Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Форвард Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Голкипер Илья Самсонов совершил 25 сейвов.

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов забил гол. Владислав Наместников провёл на площадке 13 минут и 55 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Зайцев завершил игру с коэффициентом полезности «+1», проведя на площадке 21 минуту и 38 секунд.

«Вашингтон» одержал пятую победу за последние шесть игр. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Карлсон, Врана) – 04:10' (5x5)   0:2 Кузнецов (Врана, Орлов) – 11:22' (5x5)   1:2 Тирни (Демело, Браун) – 27:15' (4x5)   1:3 Овечкин (Бекстрём, Уилсон) – 30:27' (5x5)   2:3 Шабо (Эннис, Хейнси) – 31:31' (5x5)   2:4 Хагелин (Эллер) – 43:07' (4x5)   3:4 Анисимов (Дюклер, Шабо) – 44:47' (5x4)   3:5 Овечкин (Карлсон) – 59:45' (en)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020