Овечкин: восьмое место в списке снайперов? Восьмёрка — хорошая цифра

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выездную победу своей команды над «Оттавой Сенаторз» (5:3). В этом матче он оформил голевой дубль и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марка Мессье



«Откровенно говоря, у меня сегодня было большое количество моментов, я мог забить и больше. Наше звено действовало удачно, мы создавали хорошие шансы. Все парни пытались найти меня передачей. Но я провёл два гола и теперь буду двигаться вперёд. Я вышел на восьмое место в списке лучших снайперов? Что ж, восьмёрка — хорошая цифра. Как я уже говорил, мне очень приятно находиться в компании таких людей. Но главное, что мы выиграли», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

В составе «Вашингтона» Овечкин выступает под 8-м номером.