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Овечкин стал первой звездой матча с «Оттавой»

Овечкин стал первой звездой матча с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Первой звездой матча стал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который оформил дубль. Второй звездой встречи признан форвард столичного клуба Якуб Врана, на счету которого две результативные передачи. Третья звезда – защитник «Оттавы» Тома Шабо, который забил гол и сделал результативную передачу.

«Вашингтон» одержал пятую победу за последние шесть игр. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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