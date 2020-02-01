Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сент-Луис»

В Эдмонтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В начале первого периода Леон Драйзайтль вывел «нефтяников» вперёд. Менее чем через минуту Калеб Джонс забросил вторую шайбу. «Сент-Луис» вернулся в игру лишь в середине второго периода, когда Дэвид Перрон отыграл одну шайбу. А в начале третьей двадцатиминутки Роберт Томас восстановил равновесие.

Впрочем, уже через две минуты Драйзайтль оформил дубль, а точку в матче поставил в самой концовке Джош Арчибальд, поразивший пустые ворота соперника.

Для «Эдмонтона» эта победа стала третьей в пяти последних матчах. «Сент-Луис» проиграл четыре матча из пяти последних.