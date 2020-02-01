Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сент-Луис»
В Эдмонтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В начале первого периода Леон Драйзайтль вывел «нефтяников» вперёд. Менее чем через минуту Калеб Джонс забросил вторую шайбу. «Сент-Луис» вернулся в игру лишь в середине второго периода, когда Дэвид Перрон отыграл одну шайбу. А в начале третьей двадцатиминутки Роберт Томас восстановил равновесие.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 05:31' (5x5) 2:0 Джонс (Беннинг) – 05:48' (5x5) 2:1 Перрон (Пьетранджело, Сэнфорд) – 30:57' (5x5) 2:2 Томас (Бозак) – 42:12' (5x5) 3:2 Драйзайтль (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс) – 44:13' (5x5) 4:2 Арчибальд – 58:19' (en)
Впрочем, уже через две минуты Драйзайтль оформил дубль, а точку в матче поставил в самой концовке Джош Арчибальд, поразивший пустые ворота соперника.
Для «Эдмонтона» эта победа стала третьей в пяти последних матчах. «Сент-Луис» проиграл четыре матча из пяти последних.
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