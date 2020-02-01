Овечкин: будет большой честью оказаться среди тех, кто забросил 700 шайб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о рейтинге снайперов в Национальной хоккейной лиге. Россиянин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
«Это большие числа. Не так много игроков в истории НХЛ смогли забросить 700 шайб, и оказаться в их числе будет большой честью", — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Рекорд по количеству голов принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 51 матч, в которых забил 37 голов и сделал 17 результативных передач.
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