Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: будет большой честью оказаться среди тех, кто забросил 700 шайб в НХЛ

Овечкин: будет большой честью оказаться среди тех, кто забросил 700 шайб в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о рейтинге снайперов в Национальной хоккейной лиге. Россиянин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).

«Это большие числа. Не так много игроков в истории НХЛ смогли забросить 700 шайб, и оказаться в их числе будет большой честью", — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Рекорд по количеству голов принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 51 матч, в которых забил 37 голов и сделал 17 результативных передач.

Овечкин обогнал Мессье! Великая Восьмёрка уже на восьмом месте по голам в истории НХЛ
До рекорда Гретцки осталось 199 точных бросков.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020