Лебрюн: это позор, что когда-то Малкин не вошёл в топ-100 НХЛ

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн поделился мнением об игре российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Лебрюн выразил негодование в связи с тем, что Малкин не был включён в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. Организация составила собственный список в 2017 году к 100-летию НХЛ. Малкина в числе 100 лучших не оказалось.

«Это позор, что когда-то Малкин не вошёл в топ-100 игроков в истории НХЛ», — написал Лебрюн в своём «твиттере».

Лебрюн высоко отозвался об игре Малкина после того, как российский форвард помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ). Малкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

В число 100 лучших в истории НХЛ вошли четверо россиян: Сергей Фёдоров, Павел Буре, Павел Дацюк и Александр Овечкин.