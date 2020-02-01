Концессионер заявил, что погибший на месте обвала СКК рабочий нарушил технику безопасности

Генеральный директор компании «СКА Арена», которая занимается строительством нового спортивно-концертного комплекса на месте СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге, Игорь Забиран прокомментировал обрушение здания. В результате обрушения погиб 29-летний сварщик, находившийся на верхнем ярусе.
«Своевременное начало реконструкции здания не дало при проведении массовых мероприятий случиться трагедии, которая могла произойти уже этой зимой. Мы видим: нагрузку здание не держало абсолютно.
При производстве работ один из высотников нарушил технику безопасности — отстегнул страховку и вышел из люльки, поэтому произошла трагедия, погиб человек. С нашей стороны окажем поддержку его семье, родителям — всё от нас зависящее», — цитирует Забирана «Фонтанка».
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