Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Концессионер заявил, что погибший на месте обвала СКК рабочий нарушил технику безопасности

Концессионер заявил, что погибший на месте обвала СКК рабочий нарушил технику безопасности
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор компании «СКА Арена», которая занимается строительством нового спортивно-концертного комплекса на месте СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге, Игорь Забиран прокомментировал обрушение здания. В результате обрушения погиб 29-летний сварщик, находившийся на верхнем ярусе.

«Своевременное начало реконструкции здания не дало при проведении массовых мероприятий случиться трагедии, которая могла произойти уже этой зимой. Мы видим: нагрузку здание не держало абсолютно.

При производстве работ один из высотников нарушил технику безопасности — отстегнул страховку и вышел из люльки, поэтому произошла трагедия, погиб человек. С нашей стороны окажем поддержку его семье, родителям — всё от нас зависящее», — цитирует Забирана «Фонтанка».

В Санкт-Петербурге произошло внеплановое обрушение СКК. Один человек мог погибнуть
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020