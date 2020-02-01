Вратарь «Анахайма» Гибсон сделал шлем в честь Коби Брайанта и провёл в нём матч с «Тампой»
Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон подготовил специальный шлем к матчу регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй Лайтнинг». На шлем голкипера были нанесены номера 8 и 24 — в память о трагически погибшем легендарном баскетболисте Коби Брайанте. Гибсон отыграл весь матч в новом шлеме, «Анахайм» уступил со счётом 3:4.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Брайант разбился 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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