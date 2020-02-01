Фёдоров — о дерби с «Динамо»: борьба за четвёртое место не имеет никакого значения

Нападающий «Спартака» Артём Федоров поделился мыслями о предстоящем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором его команде предстоит сыграть со столичным «Динамо».



«Противостояние с «Динамо» само по себе принципиально. Особенно на фоне того, что и они, и мы сейчас в хорошей форме, и вообще в нынешнем сезоне показываем качественный хоккей и добиваемся хороших результатов.

Что касается борьбы с ними за четвертое место, то здесь это не играет ключевой роли. Мы в любом случае на каждый матч настраиваемся как на самый важный. И ближайшее дерби — не исключение. Сделаем всё для победы и постараемся порадовать наших болельщиков», — цитируют Фёдорова «Известия».



Матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 1 февраля.