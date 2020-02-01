Фёдоров — о дерби с «Динамо»: борьба за четвёртое место не имеет никакого значения
Нападающий «Спартака» Артём Федоров поделился мыслями о предстоящем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором его команде предстоит сыграть со столичным «Динамо».
«Противостояние с «Динамо» само по себе принципиально. Особенно на фоне того, что и они, и мы сейчас в хорошей форме, и вообще в нынешнем сезоне показываем качественный хоккей и добиваемся хороших результатов.
Что касается борьбы с ними за четвертое место, то здесь это не играет ключевой роли. Мы в любом случае на каждый матч настраиваемся как на самый важный. И ближайшее дерби — не исключение. Сделаем всё для победы и постараемся порадовать наших болельщиков», — цитируют Фёдорова «Известия».
Матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 1 февраля.
Читайте также
- 1 февраля 2020
-
12:10
-
11:50
-
11:31
-
11:09
-
10:47
-
10:33
-
09:56
-
09:44
-
08:54
-
08:43
-
08:40
-
08:31
-
08:23
-
08:14
-
07:37
-
07:02
-
06:40
-
06:27
-
06:20
-
06:12
-
05:46
-
05:35
-
05:25
-
05:05
-
04:50
-
04:36
-
04:26
-
04:13
-
03:50
- 31 января 2020
-
23:49
-
23:22
-
22:55
-
22:07
-
21:54
-
21:32
Партнерский контент