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«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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Фёдоров — о дерби с «Динамо»: борьба за четвёртое место не имеет никакого значения

Фёдоров — о дерби с «Динамо»: борьба за четвёртое место не имеет никакого значения
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Артём Федоров поделился мыслями о предстоящем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором его команде предстоит сыграть со столичным «Динамо».

«Противостояние с «Динамо» само по себе принципиально. Особенно на фоне того, что и они, и мы сейчас в хорошей форме, и вообще в нынешнем сезоне показываем качественный хоккей и добиваемся хороших результатов.

Что касается борьбы с ними за четвертое место, то здесь это не играет ключевой роли. Мы в любом случае на каждый матч настраиваемся как на самый важный. И ближайшее дерби — не исключение. Сделаем всё для победы и постараемся порадовать наших болельщиков», — цитируют Фёдорова «Известия».

Матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 1 февраля.

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