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Коростелёв: чувствую, что мне нужно прибавлять в тактике

Коростелёв: чувствую, что мне нужно прибавлять в тактике
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» Никита Коростелёв рассказал об адаптации в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и прокомментировал свой шикарный гол в ворота «Ак Барса».

«Светлов заявил, что мне нужно прибавлять в тактике? И сам это чувствую. Всё-таки хоккей в КХЛ достаточно сложный и специфический, много передач, комбинаций, определённых перестроений. Надо адаптироваться и прибавлять. Спасибо партнёрам, они поддерживают и дают возможность привыкнуть к новой лиге.

Слова тренера о голе в ворота «Ак Барса» — очень большой комплимент, хотелось бы с ним согласиться (Светлов предположил, что гол Коростелёва — лучший в текущем сезоне КХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Забросил ту шайбу, что называется, на инстинктах. Но на самом деле в КХЛ забивается много красивых голов, так что всё решится уже после окончания сезона», — цитирует Коростелёва Russia-Hockey.

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