«Флорида» может обменять Дадонова или Хоффмана до дедлайна

Нападающих «Флориды Пантерз» Евгения Дадонова и Майка Хоффммана могут обменять перед дедлайном, который в НХЛ назначен на 24 февраля.
«У «Флориды» есть ряд игроков, которые станут неограниченно свободными агентами после окончания сезона. Хоффман и Дадонов — самые большие имена в этой группе. Оба форварда играют большие роли в команде. Если генеральный менеджер Дэйл Тэллон не будет использовать кого-то из них для получения игрока, который будет очень важен для команды, то вероятность обмена можно оценить как достаточно низкую.
Другое дело, что «Флорида», с ситуацией под потолком зарплат, вряд ли сможет подписать оба новых договора, но кого-то одного команда сохранить сможет. А если Хоффман и Дадонов останутся в «пантерах» после дедлайна, это может означать, что кого-то из них «Флорида» готова потерять летом», — отмечает обозреватель The Athletic Джордж Ричардс.
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