Погибшему на месте обрушения СКК рабочему обещали заплатить 8 тыс. рублей за день

Матвей Кучеров, сварщик, погибший в результате обрушения здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, должен был заработать 8 тыс. рублей за день работы на объекте, сообщает «Фонтанка». Издание изучило переговоры Кучерова и его напарника. Во время беседы один из них заявил, что 8 тыс. рублей является недостаточной суммой для такой работы.
СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая в мире хоккейная арена. Комплекс должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.
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