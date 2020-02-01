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Губернатор Санкт-Петербурга отреагировал на гибель рабочего в результате обрушения СКК

Губернатор Санкт-Петербурга отреагировал на гибель рабочего в результате обрушения СКК
Хоккей / КХЛ 0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал обрушение спортивно-концертного комплекса «Петербургский», в результате которого погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров. Он проводил работы по демонтажу креплений крыши. В итоге сварщик упал вместе со стенами строения.

«Потрясён случившимся, как и все петербуржцы. Искренне сочувствую родным и близким! Поставил задачу оказать помощь семье погибшего.

Хорошо знаю: организация работ на высоте, тем более на сложном объекте, требует безукоризненного соблюдения техники безопасности. Слишком велика цена неосторожности», – написал Беглов на своей странице «Вконтакте».

СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая в мире хоккейная арена. Комплекс должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.

Бастрыкин лично контролирует проверку по факту гибели рабочего на месте сноса СКК
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