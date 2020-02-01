Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Сибири»
В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала минское «Динамо», встреча закончилась со счётом 3:2.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
В начале второго периода Егор Миловзоров вывел хозяев вперёд, открыв счёт. Ещё во втором периоде Данил Романцев дважды поразил ворота соперника. В концовке второй двадцатиминутки Павел Денисов сократил отставание в счёте. В середине третьего периода гости вплотную приблизись к сопернику после точного броска Ивана Дроздова, но перевести игру в овертайм им не удалось.
КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Миловзоров (Торченюк) – 26:45' (5x5) 2:0 Романцев (Пуустинен) – 32:44' (5x4) 3:0 Романцев (Йокипакка, Руохомаа) – 35:56' (5x4) 3:1 Денисов (Спунер) – 39:58' (5x5) 3:2 Дроздов (Спунер, Демков) – 48:33' (5x5)
Для «Динамо» это поражение стало уже четвёртым подряд. «Сибирь» выиграла вторую встречу кряду после двух поражений подряд.
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