Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Сибири»

В Новосибирске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала минское «Динамо», встреча закончилась со счётом 3:2.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

В начале второго периода Егор Миловзоров вывел хозяев вперёд, открыв счёт. Ещё во втором периоде Данил Романцев дважды поразил ворота соперника. В концовке второй двадцатиминутки Павел Денисов сократил отставание в счёте. В середине третьего периода гости вплотную приблизись к сопернику после точного броска Ивана Дроздова, но перевести игру в овертайм им не удалось.

Для «Динамо» это поражение стало уже четвёртым подряд. «Сибирь» выиграла вторую встречу кряду после двух поражений подряд.