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«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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Составы на московское дерби «Спартак» — «Динамо»

Составы на московское дерби «Спартак» — «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на московское дерби в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом команды сообщили в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 февраля, начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Виклунд — Д. Вишневский, Карсумс — Ганзл — Никонцев;
Рылов — И. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Фёдоров;
Кулик — Кутейкин, Галимов — Юньков — Кокарев;
Львутин, Тришин, Котляревский — Малыхин — Цыплаков.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов, Прибыльский, Муранов — Панкратов — Кулёмин.

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