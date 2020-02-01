Составы на московское дерби «Спартак» — «Динамо»
Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на московское дерби в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом команды сообщили в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 февраля, начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Виклунд — Д. Вишневский, Карсумс — Ганзл — Никонцев;
Рылов — И. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Фёдоров;
Кулик — Кутейкин, Галимов — Юньков — Кокарев;
Львутин, Тришин, Котляревский — Малыхин — Цыплаков.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов, Прибыльский, Муранов — Панкратов — Кулёмин.
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