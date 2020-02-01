Составы на московское дерби «Спартак» — «Динамо»

Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на московское дерби в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом команды сообщили в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 1 февраля, начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Виклунд — Д. Вишневский, Карсумс — Ганзл — Никонцев;

Рылов — И. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Фёдоров;

Кулик — Кутейкин, Галимов — Юньков — Кокарев;

Львутин, Тришин, Котляревский — Малыхин — Цыплаков.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;

Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Огурцов, Прибыльский, Муранов — Панкратов — Кулёмин.