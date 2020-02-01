Ермаков: последняя смена длилась очень долго — как будто 20 минут играли

Защитник новосибирской «Сибири» Андрей Ермаков прокомментировал домашнюю победу своей команды над минским «Динамо» (3:2).



«Соглашусь с тем, что сами себе устроили нервную концовку. Вели 3:0, но отдали преимущество, пропустили «гол в раздевалку». Соперник почувствовал, что может забить, стало потяжелее. Потом опять неразбериха, какие-то моменты на добивании… Нельзя допускать такие моменты, когда ты выигрываешь с большим преимуществом. Надо играть спокойно. У нас хорошие шансы на плей-офф, а в кубковых матчах нужно играть и сохранять результат, чтобы выигрывать.



В чём причина такой нервотрёпки? Точно не в недооценке соперника, мы каждого оппонента уважаем, ко всем относимся хорошо. Где-то нам не повезло, где-то потеряли концентрацию. Надо было действовать попроще. Динамовцы все 60 минут играли в активный хоккей, тяжело нас нагружали. Из-за этого мы немного подсели, но надо было просто играть попроще.



Что думал во время последней смены? Она очень долго тянулась, признаюсь вам. Как будто 20 минут играли. Сколько там пробросов у нас было, шесть? Это, конечно, да. Когда оставалось три секунды, я уже думал про себя: «Только бы выиграть, только бы выиграть, пожалуйста». К важнейшему матчу с «Автомобилистом» подходим с боевым настроем. Нужно отдать все силы, потом будет пауза. Не знаю, сколько нам выходных дней дадут после матча с уральцами. Надеюсь, мы за это время восстановимся и потом уже будем выходить на финишную прямую, попадать в плей-офф», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Сибири»