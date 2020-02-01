Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с новосибирской «Сибирью» (2:3).



«Сегодня была захватывающая игра – команды сыграли быстро, мощно. Знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут, были готовы к этому и смогли сдержать напор соперника и трибун. Во втором периоде «Сибирь» смогла сломить наше сопротивление. Мы в начале его начале потерялись, соперник реализовал свои моменты. В конце периода мы хорошо оборонялись, сыграли неплохо. Больше всего понравился третий период, провели его с желанием. К сожалению, не смогли добыть очки, играли неплохо. В целом, я доволен как себя показала наша команда.



Насколько тяжело играть, не имея турнирных задач? Нам не тяжело находить мотивацию. Мы хотим достойно представлять нашу команду, наш клуб и нашу страну в оставшейся части сезона. Перед игрой мы постоянно заряжаемся только на победу. Мы готовы выходить, мы готовы отдавать всего себя на льду. У нас всем в команде есть, что доказывать. Мы договорились с ребятами, что каждый оставшийся матч будем играть друг за друга, единым целом. Если ты играешь в КХЛ и ты не заряжен на каждый матч бороться, сражаться и выкладываться на льду, то ты не должен здесь играть», – передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив «Сибири»