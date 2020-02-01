Пельтола: слухи про «Таппару»? Я не могу это комментировать

Нападающий новосибирской «Сибири» Юкка Пельтола прокомментировал информацию финского издания Iltalehti о том, что после окончания сезона-2019/2020 он перейдёт в «Таппару».
«Я не могу это комментировать. В моей жизни ничего не поменялось. Больше ничего не могу сказать», — отметил Пельтола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Пельтола принял участие в 41 матче, записав на свой счёт 20 (8+12) баллов при показателе полезности «+8» и 12 минутах штрафного времени. В среднем Пельтола проводит на площадке 17 с половиной минут за матч.
Пельтола выступает за «Сибирь» с сезона-2018/2019. В прошлом регулярном чемпионате нападающий заработал за 45 встреч 21 (8+13) балл при показателе полезности «–6» и 8 минутах штрафа.
- 1 февраля 2020
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