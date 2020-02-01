Скабелка: Сведберг и Пакаринен вернутся в строй после паузы

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранного матча с «Авангардом» (4:3).



«Я тоже могу сказать, что очень хороший матч. Несмотря на пропущенные голы, мы продолжали играть, продолжали гнуть свою линию. В целом мы очень довольны своей командой. Довольны тем, как подготовились к этому матчу. Отдельное спасибо болельщикам, которые сегодня пришли. Отличная атмосфера была на стадионе. Сейчас наступает пауза в КХЛ. В этой паузе мы переключимся немного на турнир, будет выступление сборной. Но ещё раз скажу, что практически на 95 процентов это будут игроки, которые выступают за „Барыс“.



Когда вернутся Сведберг и Пакаринен? Сведберг, наверное, мог бы сыграть уже сегодня или в прошлом матче. Но мы решили сразу не вводить его в эти матчи. Мы с ним поговорили, и он с пониманием отнесся к тому, что начнёт после олимпийской квалификации. Пакаринен, возможно, тоже. В принципе он уже готов к контактной борьбе. Скорее всего, он тоже начнёт в первых матчах после олимпийской квалификации», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

«Барыс» победил «Авангард» третий раз за сезон