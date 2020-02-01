Хартли: ещё один увлекательный матч «Барыса» и «Авангарда». Почти получилось уйти с 0:3

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от проигранного матча с «Барысом» (3:4).
«Поздравляем „Барыс“ с победой. Ещё одна игра „Авангарда“ с „Барысом“. Ещё одно увлекательное противостояние, атакующий хоккей. Гордимся своей командой, стремлением к тому, чтобы уйти со счёта 0:3. И это практически получилось, у нас были шансы. Но всё-таки „Барыс“ с победой сегодня», — приводит слова Хартли официальный сайт «Барыса».
Подопечные Андрея Скабелки удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями форвардов Дмитрия Гуркова и Кирилла Панюкова. На старте третьего периода «Барыс» упрочил преимущество, гол забил защитник Алексей Маклюков. До конца второго периода «Авангард» забросил три шайбы, авторами которых стали защитник Семён Ручкин и нападающие Сергей Шумаков и Кирилл Семёнов, на что «Барыс» ответил голом форварда Павла Акользина. В третьем периоде шайб заброшено не было.
- 1 февраля 2020
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:26
-
17:23
-
17:10
-
17:04
-
16:57
-
16:54
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:05
-
15:55
-
15:28
-
15:18
-
14:59
-
14:15
-
14:00
-
13:23
-
12:55
-
12:32
-
12:10
-
11:50
-
11:31
-
11:09
-
10:47
-
10:33
-
09:56
-
09:44
-
08:54
-
08:43
-
08:40
-
08:31
-
08:23