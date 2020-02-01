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Хартли: ещё один увлекательный матч «Барыса» и «Авангарда». Почти получилось уйти с 0:3

Хартли: ещё один увлекательный матч «Барыса» и «Авангарда». Почти получилось уйти с 0:3
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от проигранного матча с «Барысом» (3:4).

«Поздравляем „Барыс“ с победой. Ещё одна игра „Авангарда“ с „Барысом“. Ещё одно увлекательное противостояние, атакующий хоккей. Гордимся своей командой, стремлением к тому, чтобы уйти со счёта 0:3. И это практически получилось, у нас были шансы. Но всё-таки „Барыс“ с победой сегодня», — приводит слова Хартли официальный сайт «Барыса».

Подопечные Андрея Скабелки удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями форвардов Дмитрия Гуркова и Кирилла Панюкова. На старте третьего периода «Барыс» упрочил преимущество, гол забил защитник Алексей Маклюков. До конца второго периода «Авангард» забросил три шайбы, авторами которых стали защитник Семён Ручкин и нападающие Сергей Шумаков и Кирилл Семёнов, на что «Барыс» ответил голом форварда Павла Акользина. В третьем периоде шайб заброшено не было.

«Барыс» победил «Авангард» третий раз за сезон
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