Мартемьянов: других вратарей нет, играют молодые. Коварж восстанавливается

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Металлургом» (3:2).
«Хороший матч, напряжённый, обе команды показали качественный хоккей. Хотелось бы поздравить свою команду, были заряжены на результат, на победу, неплохо играли в обороне, в атаке ребята выполняли всё, что просили. Поздравляю нашего молодого вратаря с первой победой, хорошо дебютировал.
Не боялся ли ставить молодого вратаря? А у нас других вратарей и нет. Какие есть, такие и играют. В прошлом году Галкин был признан лучшим игроком плей-офф МХЛ, довёл команду до финала. Своё поймал – уже хорошо. Коварж? Восстанавливается, там есть дополнительные моменты, я не очень силён в медицинской терминологии. Что может, то делает», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».
- 1 февраля 2020
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