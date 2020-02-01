Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мартемьянов: других вратарей нет, играют молодые. Коварж восстанавливается

Мартемьянов: других вратарей нет, играют молодые. Коварж восстанавливается
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Металлургом» (3:2).

«Хороший матч, напряжённый, обе команды показали качественный хоккей. Хотелось бы поздравить свою команду, были заряжены на результат, на победу, неплохо играли в обороне, в атаке ребята выполняли всё, что просили. Поздравляю нашего молодого вратаря с первой победой, хорошо дебютировал.

Не боялся ли ставить молодого вратаря? А у нас других вратарей и нет. Какие есть, такие и играют. В прошлом году Галкин был признан лучшим игроком плей-офф МХЛ, довёл команду до финала. Своё поймал – уже хорошо. Коварж? Восстанавливается, там есть дополнительные моменты, я не очень силён в медицинской терминологии. Что может, то делает», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Автомобилисту»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020