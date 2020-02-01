Яшкин забил 27-й гол за сезон, установив снайперский рекорд московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин оформил дубль во встрече со «Спартаком». Таким образом, чешский форвард достиг отметки в 27 голов, обновив снайперский рекорд клуба в регулярных чемпионатах КХЛ. Прежнее достижение (26 голов) было установлено Маттиасом Вейнхандлем в сезоне-2009/2010.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Виклунд — Д. Вишневский, Карсумс — Ганзл — Никонцев;

Рылов — И. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Фёдоров;

Кулик — Кутейкин, Галимов — Юньков — Кокарев;

Львутин, Тришин, Котляревский — Малыхин — Цыплаков.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;

Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Огурцов, Прибыльский, Муранов — Панкратов — Кулёмин.