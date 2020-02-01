Яшкин забил 27-й гол за сезон, установив снайперский рекорд московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин оформил дубль во встрече со «Спартаком». Таким образом, чешский форвард достиг отметки в 27 голов, обновив снайперский рекорд клуба в регулярных чемпионатах КХЛ. Прежнее достижение (26 голов) было установлено Маттиасом Вейнхандлем в сезоне-2009/2010.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Виклунд — Д. Вишневский, Карсумс — Ганзл — Никонцев;
Рылов — И. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Фёдоров;
Кулик — Кутейкин, Галимов — Юньков — Кокарев;
Львутин, Тришин, Котляревский — Малыхин — Цыплаков.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов, Прибыльский, Муранов — Панкратов — Кулёмин.
- 1 февраля 2020
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