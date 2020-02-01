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«Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд, разгромив «Йокерит»

«Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд, разгромив «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» в родных стенах победил финский «Йокерит» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ярославский клуб одержал четвёртую победу подряд, у «джокеров» прервалась серия из четырёх выигранных матчей.

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Подопечным Майкла Пелино удался отличный старт, уже к четвёртой минуте «железнодорожники» обеспечили себе преимущество благодаря голам нападающих Николая Коваленко и Стефана Да Косты. На 26-й минуте «Локомотив» увеличил разницу в счёте: Да Коста оформил дубль. На 56-й минуте голами отметились защитники «Локомотива» Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль. Сухой матч оформил голкипер ярославцев Александр Лазушин.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Коваленко – 02:06' (5x5)   2:0 Да Коста (Ткачёв) – 03:30' (5x5)   3:0 Да Коста (Рафиков, Алексеев) – 25:35' (5x4)   4:0 Накладал (Ткачёв, Ландер) – 55:21' (5x4)   5:0 Кронвалль (Каюмов, Алексеев) – 55:43' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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