«Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд, разгромив «Йокерит»

Ярославский «Локомотив» в родных стенах победил финский «Йокерит» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ярославский клуб одержал четвёртую победу подряд, у «джокеров» прервалась серия из четырёх выигранных матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Подопечным Майкла Пелино удался отличный старт, уже к четвёртой минуте «железнодорожники» обеспечили себе преимущество благодаря голам нападающих Николая Коваленко и Стефана Да Косты. На 26-й минуте «Локомотив» увеличил разницу в счёте: Да Коста оформил дубль. На 56-й минуте голами отметились защитники «Локомотива» Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль. Сухой матч оформил голкипер ярославцев Александр Лазушин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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