«Торпедо» разгромило «Северсталь», прервав неудачную полосу

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене разгромило череповецкую «Северсталь» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски прервали неудачную серию из четырёх встреч, «Северсталь» проиграла пятый из шести последних матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт был открыт на восьмой минуте встречи, заброшенной шайбой отметился защитник «Торпедо» Денис Баранцев. На старте второго периода нижегородский клуб упрочил преимущество, гол забил нападающий Андрей Белевич. На 25-й минуте Баранцев оформил дубль. Вскоре «Торпедо» забросило четвёртую шайбу, автором которой стал форвард Дамир Жафяров. В концовке окончательный счёт установил Кирилл Ураков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



