«Торпедо» разгромило «Северсталь», прервав неудачную полосу

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене разгромило череповецкую «Северсталь» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски прервали неудачную серию из четырёх встреч, «Северсталь» проиграла пятый из шести последних матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Счёт был открыт на восьмой минуте встречи, заброшенной шайбой отметился защитник «Торпедо» Денис Баранцев. На старте второго периода нижегородский клуб упрочил преимущество, гол забил нападающий Андрей Белевич. На 25-й минуте Баранцев оформил дубль. Вскоре «Торпедо» забросило четвёртую шайбу, автором которой стал форвард Дамир Жафяров. В концовке окончательный счёт установил Кирилл Ураков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 1 февраля 2020
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:15
-
18:49
-
18:48
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:26
-
17:23
-
17:10
-
17:04
-
16:57
-
16:54
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:05
-
15:55
-
15:28
-
15:18
-
14:59
-
14:15
-
14:00
-
13:23
-
12:55
-
12:32
-
12:10
-
11:50