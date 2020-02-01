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«Торпедо» разгромило «Северсталь», прервав неудачную полосу

«Торпедо» разгромило «Северсталь», прервав неудачную полосу
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене разгромило череповецкую «Северсталь» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски прервали неудачную серию из четырёх встреч, «Северсталь» проиграла пятый из шести последних матчей.

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Счёт был открыт на восьмой минуте встречи, заброшенной шайбой отметился защитник «Торпедо» Денис Баранцев. На старте второго периода нижегородский клуб упрочил преимущество, гол забил нападающий Андрей Белевич. На 25-й минуте Баранцев оформил дубль. Вскоре «Торпедо» забросило четвёртую шайбу, автором которой стал форвард Дамир Жафяров. В концовке окончательный счёт установил Кирилл Ураков.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Баранцев (Щехура, Аляев) – 07:18' (5x5)   2:0 Белевич (Зборовский, Шенфельд) – 21:42' (5x5)   3:0 Баранцев (Ратти, Шор) – 24:02' (5x5)   4:0 Жафяров (Ратти, Шор) – 28:43' (5x5)   5:0 Ураков (Веряев) – 57:24' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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