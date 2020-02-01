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Губерниев — о трагедии при обрушении СКК: так ломать гордость города могли только подлецы

Губерниев — о трагедии при обрушении СКК: так ломать гордость города могли только подлецы
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обрушение спортивно-концертного комплекса «Петербургский», в результате которого погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров. Он проводил работы по демонтажу креплений крыши и упал вместе со стенами строения.

«Легендарный СКК в СПб. Так ломать гордость города могли только настоящие подлецы! Жаль очень погибшего рабочего. Комплекса больше нет, сквер рядом хотят застроить! Горожане против. Петербуржцы, я вас поддерживаю!» — написал Губерниев в «Телеграме»

СКК должен быть реконструирован к хоккейному чемпионату мира 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая в мире хоккейная арена. Комплекс должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство. Ранее компания «СКА-Арена» представила новую концепцию ледового дворца в Санкт-Петербурге для СКА. Новая арена будет возведена на месте СКК.

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