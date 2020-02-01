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Марьямяки — о 0:5 с «Локомотивом»: этот матч кое-чему нас научил

Марьямяки — о 0:5 с «Локомотивом»: этот матч кое-чему нас научил
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:5).

«С победой, „Локомотив“. Соперник сегодня хорошо оборонялся, великолепно играл вратарь. Хозяева использовали большинство своих моментов. Конечно, этот матч кое-чему нас научил.

Тяжело играть дальше, когда в первые минуты счёт становится 0:2. Несколько раз подряд попадали в штангу, ничего не получалось. В такой ситуации играть становится трудно», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

«Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд, разгромив «Йокерит»

Подопечным Майкла Пелино удался отличный старт, уже к четвёртой минуте «железнодорожники» обеспечили себе преимущество благодаря голам нападающих Николая Коваленко и Стефана Да Косты. На 26-й минуте «Локомотив» увеличил разницу в счёте: Да Коста оформил дубль. На 56-й минуте голами отметились защитники «Локомотива» Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль. Сухой матч оформил голкипер ярославцев Александр Лазушин.

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